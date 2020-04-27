رياضة | الزمالك يحسم مصير الثلاثي المعار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير الثلاثي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك مصير اللاعبين الأجانب المعارين في الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

واستقر نادي الزمالك على عرض اللاعبين أولا على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم مصيرهم سواء بتمديد اعارتهم أو عودتهم للفريق