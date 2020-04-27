رياضة | الزمالك يحسم مصير الثلاثي المعار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير الثلاثي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم نادي الزمالك مصير اللاعبين الأجانب المعارين في الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.
واستقر نادي الزمالك على عرض اللاعبين أولا على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم مصيرهم سواء بتمديد اعارتهم أو عودتهم للفريق
ووضع الزمالك الثلاثى معروف يوسف المعار للمقاولون، وحميد أحداد المعار للرجاء المغربى، ورزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى أمام كارتيرون.
وأضافت المصادر أن كارتيرون يرى عدم حاجة الزمالك لخدمات هذه العناصر في الموسم الجديد، بالتزامن من وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لتقليص عدد الاجانب.