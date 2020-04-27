شكرا لقرائتكم خبر عن قميص مارادونا مع نابولي يشارك في مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق قميص ارتداه لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا، خلال دفاعه عن فريق نابولي الإيطالي، مبلغاً يعادل 60 ألف دولار، في مزاد عبر الإنترنت من أجل مساعدة المدينة الجنوبية على مواجهة وباء «كوفيد-19».

وبعد المزاد، قال مارادونا، البالغ من العمر 59 عاما،في رسالة نشرها على حسابه في فيسبوك: «لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي. ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معا. متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما».

وختم مارادونا، بطل مونديال 1986 ووصيف عام 1990، رسالته بالقول «يشرفني أني ساهمت في هذه المساعدة لأهالينا خلال لحظة غير مسبوقة».

وكان مارادونا ارتدى هذا القميص، على وجه التحديد، قبل 33 عاما وأهداه إلى زميله السابق في الفريق تشيرو فيرارا، الذي أطلق مع ابن المدينة ومدرب فريق جوانجو إيفرجراندي الصيني حاليا، فابيو كانافارو، حملة تبرعات للمساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام الذي فرضته الحكومة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.