شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لدروجبا.. حصل على «صفر» في انتخابات اتحاد الكرة بكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أسطورة كرة القدم في كوت ديفوار، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ديديه دروجبا، صدمة قاسية بعد خسارته في انتخابات اتحاد الكرة في بلاده، أمس الأحد.

وتنافس دروجبا (42 عاما) على مقعد الرئاسة مع سوري دياباتي، لكنه لم يتحصل على أي صوت مقابل 11 لمنافسه من إجمالي 14 صوتا، بعد امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وجاءت الصدمة بحسب شبكة «Citi Sport» الإيفوارية، لأن دروجبا بحسب التقارير خلال الأيام القليلة الماضية، كان مرشحا قويا لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بعد انسحاب يوجين ديوماند، والذي أعلن دعمه لمهاجم تشيلسي الأسبق.

وكان هناك أيضا دعم غير مسبوق لترشح دروجبا لهذا المنصب من قبل 4 أندية محترفة في البلاد، لكن النتائج لم تكن بقدر المتوقع.

ويأتي سقوط دروجبا على الرغم من تاريخه الكبير مع منتخب كوت ديفوار على مدار السنوات الماضية، حيث قاد «الفيلة» للتأهل إلى ثلاث دورات لبطولة كأس العالم (2006، 2010 و2014)، وبلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبتين (2006 و2012).

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