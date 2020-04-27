شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يقرر إلغاء قيود عدد ساعات العمل فى رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن الغاء قيود عدد ساعات العمل على الموظفين فى يومى العمل فى شهر رمضان .

وقال سامح حمدى فى تصريح لـ "الخليج 365"، إنه قام بإبلاغ الموظفين بإلغاء قيود عدد ساعات العمل وإنصراف أى موظف حال إنهاء مهام عمله .

و يعمل اتحاد الكرة الطائرة يومين فى الأسبوع يومى الأحد و الأربعاء خلال فترة حظر كورونا لوقاية الموظفين من الفيروس المستجد .

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.

وجاء هذا القرار تمشيًا مع القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول من الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة وحتى السادسة صباحا فى شهر رمضان، مع استمرار كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.