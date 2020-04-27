شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستبعد الجونة من المدن المرشحة لاستضافة مباريات الدوري المجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مدينة الجونة من المدن المرشحة لاستضافة مباريات الدوري العام الممتاز ، الذي تم تحديد يوم ١٥ يوليو المقبل موعدا لاستئنافه .

وجاء الاستبعاد نظرا لان اتحاد الكرة يرغب في اقامة الدوري في ٤ ملاعب علي أن يتم تعقيمها جيدا ، وهو ما تفتقده الجونة التي بوجد بها ملعب وحيد لا يكفي لاستضافة جميع المباريات التي سيتم ضغطها لتقام في ٦٠ يوما، وتضمن اقتراح اتحاد الكرة اقامة مباريات الدوري بالقاهرة او الاسكندرية لكثرة الملاعب بهما.

وتضمن التصور الذى وضعته اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، لعودة الدورى العام والذى تم إرساله إلى وزير الرياضة مؤخرا، أن يتم تقسيم تدريبات الفريق الواحد على 4 دفعات، منعا للتجمعات ولتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا.

وأرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات في أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، إن اللجنة الخماسية ترفض بشكل قاطع إلغاء كأس مصر هذا الموسم لاسيما وأن إلغاء البطولة يعنى بطلان قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات المقبلة إلى 95 ناديا حيث تم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة للبطولة وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الخماسية لتقليص عدد الجمعية العمومية بناء على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة ألزمت الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة ـ صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

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4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التى يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .