تعرف على أرقام إسلام صالح المرشح لتدعيم وسط الزمالك

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جدة - عمرو شويل أصبح تدعيم مركز خط الوسط بنادى الزمالك فى الموسم الجديد، من أبرز أولويات مسئولى قلعة ميت عقبة، للبحث عن لاعب مميز بجوار الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، لذا دخل إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، ضمن المرشحين لتدعيم خط وسط الملعب بالأبيض، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويستعرض "الخليج 365" كل ما قدمه إسلام صالح المرشح لتدعيم وسط الزمالك فى الموسم الجديد..
- مشوار إسلام صالح مع نادى مصر
تبلغ القيمة التسويقية لإسلام صالح، صاحب الـ 25 عاما، 150 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، وشارك مع نادى مصر هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى ومباراة فى كأس مصر، صنع خلالهم هدفًا وتلقى 3 إنذارات وطرد فى مباراة.
- كل ما قدمه إسلام صالح قبل انضمامه لنادى مصر
بدأ إسلام صالح كناشئ بنادى وادى دجلة وانتقل منه إلى الاتحاد السكندرى موسم 2014 – 2015، وشارك فى 15 مباراة مع الفريق السكندرى.
ثم عاد إسلام صالح مشواره إلى وادى دجلة، موسم 2015 – 2016، حيث شارك مع الفريق فى 16 مباراة صنع خلالهم هدفًا وتلقى إنذارين.
وانتقل بعدها من وادى دجلة إلى المصرى البورسعيدى موسم 2016 حتى 2018، ولم يشارك مع الفريق سوى فى 13 مباراة، وتلقى خلالهم إنذارًا.
ثم انتقل إلى صفوف سموحة موسم 2018، وشارك مع الفريق السكندرى فى 33 مباراة تلقى خلالهم 4 إنذارات، قبل أن ينتقل بداية من الموسم الجارى إلى صفوف نادى مصر.
وإجمالا شارك إسلام صالح مع هذه الأندية فى 84 مباراة ببطولة الدورى الممتاز، صنع خلالهم هدفين وتلقى 9 إنذارات وطرد فى مباراة، فيما شارك فى 8 مباريات ببطولة كأس مصر، وتلقى خلالهم إنذارا.
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