شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. شيتوس: محشى وملوخية ولحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل رياض " شيتوس"، نجم الأهلى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى، عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى رابع أيام شهر رمضان الكريم. وقال شيتوس إنه سيتناول اليوم "محشى وملوخية ولحمة وأرز".

ويحرص وائل رياض على التغلب على أوقات حظر كورونا بلايف لحديث لمتابعيه عبر السوشيال ميديا .

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ونصح شيتوس متابعيه بعمل حاجات مفيدة للشخص والأسرة أثناء أوقات الحظر، مثل لعب رياضة داخل المنزل، أو القراءة وتقضيات اوقات الفراغ مع الاولاد " وتابع مدرب المنتخب الاولمبى :"لابد أن نبحث عن شىء مفيد لاستغلال اوقات الفراغ فى الحظر، ممكن نظبط نومنا ونظبط اكلنا وكل حياتنا فى مثل هذه الأوقات" وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.

وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية أبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.