شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم لعبوا على وتر الجماهير بعروض الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللعب للأهلى أو الزمالك حلم يتمناه كل لاعب فى الدورى المصرى، ولا خلاف على أن المجد الشخصى والجماعى فى كرة القدم يبدأ من قطبى الكرة المصرية، بالشكل الذى يمهد طريقاً مفروشاً بالورود إلى منتخب الفراعنة، وهو الحلم الأكبر لكل لاعب مصري.

وأثارت تصريحات بعض نجوم الكرة السابقين حالة من الجدل بين الجماهير فى الوسط الرياضي، وأصبحت بعض الجماهير تتناول هذه التصريحات لاستخدمها فيما يسمى "قصف الجبهات" على السوشيال ميديا، بأن يخرج لاعب منتمى للزمالك يعلن أنه رفض فى وقت سابق عروض الأهلى والعكس، وكان أبرزهم 4 نجوم من مشاهير المستطيل الأخضر.

أحمد غانم

أكد أحمد غانم سلطان ، نجم نادى الزمالك السابق، أنه رفض عروض النادى الأهلى خلال مسيرته مع القلعة البيضاء، متمسكاً بالبقاء فى ميت عقبة، وقال غانم سلطان، "بعد مباراة 3/3 كان موعد تجديد عقدى، الجماهير حملتنى المسئولية رغم الأداء الذى قدمته فى هذا المباراة، لأننا كنا أقرب للفوز وتعادلنا فى الدقيقة الأخيرة، ورغم أن سيناريو هذه المباراة تكرر حتى بعد رحيلى عن النادى، كان لى حرية التوقيع لأى نادٍ تحدث معى وقتها أحمد سويلم "قالى كابتن حسام البدرى عايزك"، وحسام البدرى كلمنى قالى أنت لاعب كويس وأنا عايزك تبقى موجود فى الفرقة، لكن اتخذت قرار التجديد كان لى أكثر من 15 عاما مع النادى ولم أرغب فى الرحيل عنه للأهلى، وللأسف تولى حسن شحاتة تدريب الفريق بعدها مباشرة وطلب رحيلى على سبيل الإعارة.

أحمد السيد

كشف أحمد السيد، مدافع الجيل الذهبي في النادي الأهلي، أنه سبق ورفض عرضاً من نادى الزمالك خلال تواجده بالأهلي قائلاً، "الزمالك فاوضني كثيرا خلال مسيرتي لكني لم أوافق أبدا، فى 2005 قدموا لي شيكا على بياض، وفى 2012 كنت قد رحلت عن الأهلي، لكن الأهلي هو منزلي الذي تربيت فيه، أنا موجود في الأهلي من 1994".

طارق السيد

ثلاثة عروض من الأهلي أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه رفضها تمسكاً بالبقاء في البيت الأبيض قائلا، "الأهلي فاوضني 3 مرات وجلست مع مسؤوليه 3 مرات، ولكننى لم أوقع على أى عقود".

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وأضاف طارق السيد، فى تصريحاته عبر أون تايم سبورت، "لا يصح أن ترفض دعوة الجلوس معك، حتى لو لن تذهب إلى هناك، المفاوضات مع الأهلي كانت مع كل مرة يقترب عقدي من نهايته مع الزمالك ولم أوافق فى أي مرة، اخترت المكان الذي تربيت فيه".

وتابع "المرة الأولى كانت مع في منزل عدلي القيعي وبحضور جمال جبر، بينما المرة الأخيرة كانت فى منزل محمود الخطيب".

وأضاف لاعب الزمالك، "مانويل جوزيه تحدث معي هاتفيا، وقتها كنت في منزل أحد أصدقائي الذي كان مشجعا للأهلي، وتعجب من طريقة كلامي في الهاتف وعندما سمع اسم جوزيه كاد أن يصاب بالجنون وتحدث معي كثيرا لإقناعي بالانضمام للأهلي".

وعن طلبه الحصول على مقابل مادي أعلى مما يحصل عليه محمد أبو تريكة ومحمد بركات وقتها، قال طارق السيد، "كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أفعل ذلك".

وأوضح "لاعب قادم في صفقة مجانية، ومن النادي المنافس، ومطلوب بالاسم من المدرب الذي مقتنع بك تماما ويريدك بأي شكل، كان منطقي أن أفعل ذلك، ولم تعجبني طريقة الأهلي في الكلام معي. أخبروني بأنني "جاي الأهلي وهتاخد بطولات وهتلعب كأس العالم للأندية" وجدت تمجيدا كبيرا جدا في المكان، و"تفطيس" في المكان الآخر، ومن هنا لم يعجبني الأمر".

علاء عبد الغني

أكد علاء عبد الغني، نجم وسط الزمالك السابق، أنه رفض عرضاً من النادي الأهلي خلال تواجده بالقلعة البيضاء، وقال عبد الغنى، فاوضنى الأهلى قبل اعتزالى بموسم واحد، عقب أحد مبارياتنا مع الفريق الأحمر، قدمت مباراة قوية وعقب اللقاء أشاد بى مانويل جوزيه وأرسل إلى سلامه مع أحد المعارف، بعد ذلك دخل النادى فى مفاوضات مباشرة معى، وبالنسبة لى لم أرفض، فكرة القدم هى مصدر رزقى وأبحث عن العقد الأفضل، ولكن بعد أن جلست مع مسئولى الأحمر، بدأوا يتحدثوا معى فى تقليل قيمة العقد ولذلك لم أشعر بالجدية فرفضت ووقعت للزمالك.