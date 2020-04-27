شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الأهلي دون رقابة.. وعقوبات قاسية على الأساسيين بالحظر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، حيث بدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان إرسال البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حال زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عقوبات كبيرة عليه، كما أكد فايلر ومعاونوه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.

لمعرفة سبب رفض فايلر مراقبة تدريبات الأهلى وفرض عقوبات على الأساسيين فى الحظر المنزلى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول والتدريب منع الفريق فترة قبل الإستعانة ببعضهم فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل حيث يرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من الناشئين للمران مع الفريق الأول من أجل اكسابهم مزيد من الخبرات وبهدف الاستفادة من العناصر المميزة منهم.

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ومن المقرر أن يقوم قطاع الناشئين بتقديم تقرير شامل عن أبرز اللاعبين المميزين به بالأرقام ونسب المشاركة من أجل تقديمها إلى رينيه فايلر لاسيما وأن الاهلى يعانى من النقص فى عدد من المراكز بسبب الإصابات ورحيل الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى بنهاية الموسم الجاري.