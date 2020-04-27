شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "أنت استثنائى".. محمد إبراهيم يستعيد ذكريات أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، ذكريات أهدافه فى الملاعب المصرية عبر تطبيق تيك توك على أنغام "أنت استثنائى" للمطرب محمود العسيلى.

ودخل محمد إبراهيم حسابات الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف من جديد لتدعيم مركز صانع الألعاب، بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق بنهاية إعارته إلى الزمالك بعد تألقه بشكل ملحوظ مع زعيم الثغر فى بطولتى الدورى والبطولة العربية، ومساهمته فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة بالإضافة لصناعة العديد من الأهداف أيضا .

وكان طلعت يوسف حاول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية استقطاب محمد ابراهيم نظرا لقناعته الكبيرة بمستواه، إلا أن تمسك مسئولى المقاصة باللاعب أدى لفشل الصفقة، بالرغم من ترحاب اللاعب الشديد بالرحيل لسيد البلد أملا فى المشاركة وقتها خاصة وأنه كان بعيد عن اللعب مع الفريق الفيومى .

وفى وقت سابق، علق محمد إبراهيم على الإشادة التى تلقاها من ضياء السيد مدربه السابق فى منتخب الشباب، والذى يقتنع بإمكانياته بشكل كبير.

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وقال إبراهيم: كابتن ضياء بمثابة أبى، وأحبه وأقدره على المستوى الشخصى، كما أنه من المدربين الكبار الذين لم يحصلوا على حقهم فى التدريب، مضيفا أتمنى له التوفيق، حيث إنه صاحب فكر كروى عالى وآراه من العمالقة فى التدريب المصري".

وعن تقييمه لمسيرته الكروية، قال: أنا راضى عن مسيرتى وما قضيته فى حياتى، كما أطمح إلى المزيد لاسيما وأننى صغير السن ولدى الكثير لأقدمه فى الملاعب".

وعن إمكانية التفكير فى خوض تجربة جديدة، أوضح: "الوقت الحالى لا اعرف كيف تسير الأمور، ولكن المؤكد أن لدى طموح بلا حدود وأرغب فى الوصول إلى تحقيق أقصى أحلامي".

كان ضياء السيد، نجم الاهلى والمنتخب السابق، قد أكد أن محمد إبراهيم هو اللاعب القادر على الوصول لأبعد من ليفربول ومحمد صلاح.

وكشف ضياء السيد خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": أن محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا لم يخرجها حتى الآن، وأتمنى انتقاله للأهلى لأنه هيغير شكل الأهلى وهيبدع بشكل كبير، خاصة أن عقده حاليا مع المقاصة وسهل التعاقد معه، ورغم كلام الناس عن أهمية عبد الله السعيد ولكن إبراهيم فى حتة تانية.