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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المقابل المادى عائق أمام الأهلي لضم البرازيلي كينو، الاحتراف الأوروبى يهدد مشاركة رمضان صبحى فى أولمبياد طوكيو.

المقابل المادى عائق أمام الأهلي لضم البرازيلي كينو

يقف المقابل المادى حائلاً أمام تفكير الأهلى فى ضم البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، بعد ترشيحه من قبل لجنة التخطيط الحمراء لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر وسيعود لناديه الأصلى هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى يجد الأهلى صعوبة فى الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي.

الاحتراف الأوروبى يهدد مشاركة رمضان صبحى فى أولمبياد طوكيو

يتمسك رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى، بالعودة إلى أوروبا وتحديداً ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى مجدداً بعد انتهاء إعارته الحالية فى صفوف القلعة الحمراء، وسط أنباء حول تلقيه عروضاً من أندية إيطالية.

صن داونز يرفض مقترح ضم جيرالدو فى صفقة بيع سيرينو للأهلي

بدأ مسئولو النادى الأهلى صرف النظر بشكل نهائى عن الدخول فى مفاوضات لضم الأوروجويانى جاستون سرينو، جناح صن داونز الجنوب أفريقي، بعد رفض الأخير التفريط فى اللاعب رغم الإغراءات الحمراء التى تم تقديمها فى الأيام الأخيرة.

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اتحاد الكرة يرفض إلغاء كأس مصر خوفا من بطلان قرار تقليص الجمعية العمومية

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.

الزمالك يدرس مبادلة كاسونجو بـ "وادي" المصري

يدرس مسئولو الزمالك ضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في صفقة تبادلية مع فريق المصري للتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي الموسم المقبل.

الأهلي يُعيد البحث في ملف المهاجم الأجنبي بعد تعثر مفاوضات سيرينو

أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي.

"مؤقتة الطائرة" تناقش سيناريوهات عودة النشاط فى اجتماع الأربعاء

تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة عدد من الأمور المهمة لترتيب أوضاع الاتحاد.