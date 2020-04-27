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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نشوى محمود لاعبة اليد: بحب عادل إمام ونفسى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى نشوى محمود لعبة كرة اليد فى نادى المعادى حاليا والشمس سابقا، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
التصوير.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
باستا ويت صوص .
من نجمك المفضل؟
عادل إمام.من مطربك المفضل ؟
محمد حماقى وعمرو ديابلو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
حلمى أكون مذيعة .لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا مش بستخدم العنف.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أمينة خليل
نشوى محمود
نشوى محمود
نشوى محمود
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال أكتر .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
أكيد من شخص رياضى طبعا .
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