شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نشوى محمود لاعبة اليد: بحب عادل إمام ونفسى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نشوى محمود لعبة كرة اليد فى نادى المعادى حاليا والشمس سابقا، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التصوير.

باستا ويت صوص .

عادل إمام.

محمد حماقى وعمرو دياب

حلمى أكون مذيعة .

لا مش بستخدم العنف.

أمينة خليل

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نشوى محمود

نشوى محمود



نشوى محمود

الكاجوال أكتر .

أكيد من شخص رياضى طبعا .