شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعد محمد يتدرب بفانلة الزمالك على تيك توك ويعلق: "اللهم عودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000 ، عبر تطبيق تيك توك مرتدياً الفانلة البيضاء يؤدى التدريبات وعلق قائلا، "اللهم عودة".

وانضم سعد محمد لكتيبة نجوم الكرة على تطبيق تيك توك لقضاء وقت فراغه أثناء العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، وبث سعد محمد فيديو عبر حسابه الجديد يغنى فيه أغنية الفنان محمد رمضان، "أنا بيكو فارض السيطرة أنا فى البلد دى عنترة".

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وفى وقت سابق حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن على دعم سعد محمد الذى يعانى من مرض سرطان الدم، خلال فترة علاجه، وفى مقدمتهم محمود علاء لاعب الزمالك وثلاثى الأهلى محمد مجدى قفشة وعمرو جمال وعلى لطفى، ومحمد هنيدى وأحمد السعدنى وأحمد الفيشاوى وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين .

وكان محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، قد حرص على زيارة سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، خلال تواجده فى مستشفى معهد ناصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.

وكان سعد محمد قال فى تصريحات سابقة، "رؤيتى لمباريات الزمالك تساهم فى علاجى مهما كانت النتيجة، ومثلى الأعلى شيكابالا، وكنت أرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأننى أحبه وهو قريب منى".