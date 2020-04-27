6 أفارقة كسروا أصنام القمة فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقولون إن اللعب للقطبين الأهلى والزمالك هو قمة المجد، وإن ارتداء قميص أحدهم آخر طموح أى لاعب، لكن هناك أفارقة كسروا هذه القاعدة التى لم يقدر عليها لاعبونا المحليين، أفارقة حطموا أصنام القمة وقاوموا نغمة عملاقى القاهرة، وتألقوا بقمصان أخرى وجدوا فيها أنفسهم.
ورغم أن تاريخ الكرة المصرية يحفل بمواهب سمراء صنعت تاريخا عظيما لنفسها ولأنديتها فى القطبين، البعض منهم انطلق من الدورى المصرى لسماء الكرة العالمية، مثل أيمانويل أمونيكى الذى رحل عن الزمالك لسبورتنج لشبونة ومنه إلأى برشلونة ومازال يتذكر كيف كان الدورى فى مصر محطته للانطلاق، إلا أن هناك لاعبين تألقوا أيضا بقمصان فرق أخرى وصنعوا مجدهم الشخصى بعيدا عن أهل القمة.
سوبر كورة يرصد أبرز 6 لاعبين تألقوا بعيدا عن الأهلى والزمالك فى هذا التقرير:
النيجيرى اوتاكا
مهاجم الإسماعيلى الأسبق ومنتخب نيجيريا، تألق مع الدراويش ونجح فى الحصول على هداف الدورى وانضم لمنتخب بلاده بعدما ظهر مع الدراويش بشكل لافت خلال اكثر من ثلاثة مواسم ما دفع الأندية الأوروبية تتهافت للتعاقد معه، وهو ما جعله يحترف فى البداية بالسد القطرى لمدة موسم، ثم انتقل للدوريات الاوروبية واحترف بنادى بورتسموث الإنجليزى ومونبيليه الفرنسى، وشارك مع منتخب نيجيريا فى كأس العالم عامى 2002 و 2010
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