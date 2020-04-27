شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يستعرض صورة مرسومة مع علم الزمالك عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، صورة مرسومة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، تلقاها من أحد المعجبين من مشجعي القلعة البيضاء.



جنش

اعتمد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، على تطبيقات الموبايل، من أجل جلب متعة المصيف إلى المنزل فى ظل حظر التجول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم.

ونشر جنش فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مع ابنته وكان البحر فى خلفيته وعلق عليه "خليك فى البيت".

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