شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يُفكر الزمالك فى عروض احتراف طارق حامد بالصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تطل عروض الاحتراف برأسها على سطح الأحداث الكروية فى نادى الزمالك، بعد المستوى الجيد والنتائج القوية التى حققها الأبيض الفترة الماضية، ويُعد طارق حامد أحد نجوم الفارس الأبيض مؤخراً، لذا أبدت عدة أندية رغبتها فى ضم اللاعب، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: ما حقيقة وصول عروض خارجية لضم طارق حامد الموسم المقبل؟

ج: طارق حامد واحد من أهم لاعبى الدورى المصرى خلال الموسمين الأخيرين، وأحد أهم نجوم الشباك فى الزمالك الفترة الماضية، لذا من الطبيعى أن يكون محط اهتمام وأنظار العديد من الأندية الخارجية تقديراً لمستواه وكفاءته.

س: هل وصلت الزمالك عروض رسمية لضم طارق حامد؟

ج: حسب تأكيدات مسئولى القلعة البيضاء فإن النادى لم يتلق عروضاً رسمية لضم اللاعب، وربما يكون الأمر مُجرد ترشيحات من وكلاء اللاعبين.

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س: وماذا عن عقد طارق حامد مع الزمالك؟

ج: وقع طارق حامد عقداً جديداً مع الزمالك منذ أشهر يستمر بمقاضاه مع الأبيض لمدة 4 مواسم مقبلة.

س: ماذا عن موقف الزمالك حال تلقيه عرضاً رسمياً لشراء طارق حامد؟

ج: مسئولو الزمالك يرفضون تماماً فكرة رحيل طارق حامد الموسم المقبل، مهما كانت العروض والمغريات، فى ظل تألقه الشديد مع الفريق المواسم الماضية وقيادته لتحقيق بطولات الموسمين الماضيين وآخرها الكونفيدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر.

س: وماذا عن موقف طارق حامد من عروض الاحتراف؟

ج: يؤكد طارق حامد دائماً أنه يرغب فى مواصلة تحقيق البطولات مع الزمالك ولا يفكر فى الرحيل، وإذا تلقى عرضاً جيداً فلن يرحل إلا عن طريق الزمالك الذى صنع نجوميته وشهرته الحالية.