شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة كريم نيدفيد.. وفايلر يطلب تجهيزه فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حالة كريم نيدفيد، نجم الفريق، تحسنت بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، بعد استجابة اللاعب للعلاج وتقليل حجم الرشح فى منطقة الركبة ليصبح مرشحاً للعودة قبل الموعد المحدد له وهو شهر أغسطس المقبل.

وخضع كريم نيدفيد مؤخراً لفحص طبى تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلى، حيث يؤدى اللاعب تدريبات العلاج الطبيعى قبل بدء التأهيل البدني، ويخوض نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعى التى حددها له الطبيب المعالج فى ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومى مع الطبيب الألماني.

واستفسر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الجهاز الطبى بناديه عن موقف كريم نيدفيد لاعب الفريق وموعد عودته من الإصابة بشكل مُحدد، تمهيداً للاستعانة به فى مركز الظهير الأيمن، وذلك بعد رحيل أحمد فتحى الذى أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً.

وأجاد كريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن مع الأهلى عندما لعب فيه قبل تعرضه للإصابة، ليعود أسمه للسطح كأحد الأوراق المتوفرة لتعويض أحمد فتحى بجانب الظهير الأيمن الأساسى محمد هاني، على الرغم من غيابه عن مباريات الاهلى منذ عام تقريباً بداعى الإصابة.