سأرسله للأهلي.. العجوز يكشف لمصراوي تفاصيل الحكم القضائي ضد صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد عبد الحميد العجوز مالك شركة "وادي النيل الرياضية" التي كانت تتولى عقد رعاية صلاح محسن حينما كان لاعبا في صفوف إنبي، أنه حصل اليوم الاثنين، على حكم من المحكمة بالحصول على 25 % من قيمة عقد انتقال اللاعب إلى صفوف الاهلي.

وكانت الأزمة قد أثيرت بين الطرفين بعد انتقال صلاح محسن إلى صفوف الأهلي في يناير 2018، حيث أكد العجوز أن هناك عقد رعاية بينه وبين اللاعب يسمح له بالحصول على نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب إلى أي ناد آخر بعد انضمامه للفريق البترولي.

وقال العجوز في تصريحات ليلا كورة: "محكمة الزقازيق الابتدائية أصدرت حكمها بحصولي على نسبة ٢٥% من قيمة عقد صلاح محسن".

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وأضاف: "قام لاعب الأهلي بالاستئناف على قرار المحكمة وتم قبوله شكلا ورفضه موضوعا".

وتابع: "وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق بإلزام صلاح محسن بدفع النسبة المذكورة".

وواصل: "بعد مرور شهرين أخدت الصيغة التنفيذية الذي يفيد بأحقيتي في الحصول على مبلغ 2 مليون و 750 الف جنية من قيمة عقده من الأهلي".

وأتم: "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالحجز على ممتلكاته وستتم مراسلة النادي الأهلي بنسخه من الحكم".