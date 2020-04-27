محامي صلاح محسن لمصراوي: الحكم القضائي ليس نهائيا.. وقدمنا طعنا في محكمة النقض (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

علق ناجي محمد عبد الله محامي صلاح محسن لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سموحة على قرار المحكمة الذي يُلزم موكله بدفع 25 % من قيمة عقد انتقاله للأهلي لعبد الحميد العجوز مالك شركة "وادي النيل الرياضية".

وكانت الأزمة قد أثيرت بين الطرفين بعد انتقال صلاح محسن إلى صفوف الأهلي في يناير 2018، حيث أكد العجوز أن هناك عقد رعاية بينه وبين اللاعب يسمح له بالحصول على نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب إلى أي ناد آخر بعد انضمامه للفريق البترولي.

وقال العجوز في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الاثنين، إنه تم رفض الاستئناف المقدم من صلاح محسن، وحصل على قرار المحكمة الذي يٌلزمه بالحصول على 2 مليون و750 الف جنيه.

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وخلال تصريحات ليلا كورة قال محامي صلاح محسن: " الحكم ليس نهائيا، قدمنا طعن في محكمة النقض والتماس بإعادة نظر في الحكم".

وأضاف: "هناك تزوير، وصلاح لم يتم إعلانه وهناك من تسلم الإعلانات بدلا من لاعب الأهلي وتم عمل محضر في نيابة الزقازيق بالتزوير ضد من تستلم الانذارات بدلا منه".