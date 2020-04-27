حازم إمام: ظُلمنا بسبب الـ"سوشيال ميديا".. ونصيحة لمدافعي الجيل الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الجيل السابق للكرة المصرية والذي شهد تواجده تعرض للظلم بسبب عدم موجود مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال حازم إمام من خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت" "سمير كمونة مدافع متميز، تخيل في أول مباراة لك بعد احترافك في الدوري الألماني وأنت مدافع تسجل هدفاً رائعاً، بالتأكيد أمر مميز".

وأكمل "لو كان هناك مواقع للتواصل الاجتماعي وقتها لتم الاحتفاء به بشكل كبير، نحن تعرضنا للظلم بسبب عدم وجود تلك المنصات وقت كنا نلعب كرة القدم".

Advertisements

واستمر "كنا نمتلك مواهب في خط الدفاع، سمير كمونة ومحمد يوسف وحسام عبدالمنعم وبشير التابعي ووائل القباني ومدحت عبدالهادي وإبراهيم سعيد وأسماء أخرى".

وواصل "مع احترامي للمتواجدين حالياً ومنهم مدافعين مميزين بالتأكيد، لكن الجيل السابق كان يمتلك المهارة وإمكانيات التهديف، كمونة كان يسجل في أوقات كثيرة، وكذلك مدحت عبدالهادي، ورأسيات القباني، وتسديدات التابعي".

واختتم "انصح الجيل الحالي بأن يتطور هجومياً ويكون لديه مهارات أخرى ولا يكتفي فقط بالتواجد في الخط الخلفي، يجب أن يكون له إضافة مع الفريق، محمود علاء حالياً مميز في هذا الأمر سواء بضربات الرأس أو ركلات الجزاء".