بتوصية من فايلر.. تقارير تونسية: الأهلي يوافق على بيع حسين السيد للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -منة عمر:

قالت تقارير تونسية، إن إدارة النادي الأهلي وافقت على بيع ظهير أيسر النادي حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي التونسي بشكل نهائي.

وانتقل السيد إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية تنتهي بنهاية الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية فإن الاهلي أتم اتفاقه مع نظيره التونسي بشأن بيع حسين السيد بشكل نهائي.

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وأضافت الصحيفة أن قرار الأهلي جاء بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر نظرا لوجود 3 عناصر تشغل مركز الظهير الأيسر أبرزهم علي معلول.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين السيد تلقى عدة عروض مصرية من بينها الاسماعيلي المصري وسموحة والاتحاد الاسكندري لكنه فضل الانتقال النادي الصفاقسي.

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر المصري شارك مع ناديه التونسي في 5 مباريات (3 بالدوري و2 بالكأس).