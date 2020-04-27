5 تبديلات.. مقترح من فيفا لاستكمال الموسم بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحا يسمح للأندية بإجراء خمسة تبديلات بصفة مؤقتة -بدلا من ثلاثة- عند استئناف مباريات الموسم.

وكانت الاتحادات المحلية والأوروبية والدولية قد قامت بتعليق المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد "فيفا" في بيانه أن الهدف من وراء المقترح هو مساعدة الأندية على استكمال الموسم بعد تكدس مباريات الدوري بسبب أزمة كورونا، إلى جانب تخفيف الحمل عن اللاعبين بعد زيادة عدد المباريات مما يعرضهم لخطر الإصابة.

وفقا لمقترح فيفا فإنه من المقرر أن يتم إجراء الخمس تبديلات بين الشوطين أو إجراء ثلاثة تبديلات (بحد أقصى) خلال مجريات اللعب.

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وقال فيفا في بيانه: "الصحة تأتي في المقدمة، لذلك ندرس أن يتم المساح بالتبديلات الإضافية "بشكل مؤقت"، حسب تقدير منظم المسابقة، على أن يتم السماح بإجراء تبديل سادس في حال الوصول لأشواط إضافية".

وينتظر فيفا موافقة المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب"، واللجنة الخاصة بوضع القواعد، على الاقتراح تمهيدا لتطبيقه.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإذا تمت الموافقة على مقترح فيفا فسيتم العمل به الموسم الحالي وحتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021.

كما سيطبق أيضًا على جميع المباريات الدولية حتى نهاية العام المقبل - بما في ذلك يورو 2020 ، التي تم تأجيلها حتى يونيو 2021.