بسبب أحداد.. الدفاع الجديدي يحتج ضد "مماطلة" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن نادي الدفاع الحسني الجديدي احتج ضد نادي الزمالك بدعوى المماطلة في تسديد 20% من قيمة انتقال حميد أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة.

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من الدفاع الجديدي مطلع موسم 2018/2019 قبل أن تتم إعارته مع بداية الموسم الجاري إلى صفوف الرجاء.

ويتضمن العقد المبرم بين الزمالك والدفاع الجديدي حصول الأخير على نسبة 20% من انتقال اللاعب المغربي إلى فريق آخر.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح" المغربية فإن الدفاع الجديدي احتج ضد الزمالك بدعوى المماطلة في تسديد النسبة المذكورة والمقدرة بقيمة 30 مليون جنيه.

وأضافت الصحيفة أن الفريق المغربي يبحث عن الوصول لصيغة لتسوية الخلاف بطريقة ودية عن طريق الاتحاد الوطني.

وأتمت الصحيفة أن الدفاع الجديدي يعيش حالة مماثلة بخصوص وليد أزارو لاعب الأهلي والذي تمت إعارته إلى صفوف الاتفاق السعودي ويحق للنادي المغربي الحصول على نفس النسبة من الصفقة.

جدير بالذكر أن عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي قد أكد في تصريحات سابقة أن ناديه اقترب من التوصل لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن الحصول على نسبة إعارة وليد أزارو.