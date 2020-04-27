والد هيجوايين ينفي رحيل نجله عن يوفنتوس في الصيف

نفى والد جونزالو هيجوايين مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ما يتردد عن رحيل نجله عن فريقه الحالي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأدلى جورجي هيجوايين بتصريحات لموقع "LM Nequen" الأرجنتيني، أكد خلالها استمرار نجله مع فريقه الحالي يوفنتوش، مشيرًا

أن عقد اللاعب يمتد لعام ونصف مع النادي الإيطالي، وأنه سيلتزم بتعاقده مع النادي.وكانت تقارير صحفية أشارت أن هيجوايين سيغارد صفوف يوفنتوس في الانتقالات الصيفية، لسعي إدارة البيانكونيري في التعاقد مع ماورو إيكاري مهاجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.وأضاف جورجي هيجوايين الذي لعب لصفوف أندية بوكا جونيورز وريفر بلايت وسان لورينزو الأرجنتينية، أن نجله جونزالو يرغب في البقاء مع نادي يوفنتوس في الفترة المقبلة، مشيرًا أن العلاقة بين جونزالو وجماهير يوفنتوس رائعة.