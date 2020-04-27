بايرن ميونخ يدرس تجديد عقد حارسه الأسطوري مانويل نوير

يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد عقد حارسه الأسطوري مانويل نوير والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري . وطالب أولي ‎هونيس الرئيس الفخري للنادي ‎الألماني بسرعة تجديد عقد الحارس ‎نوير مع الفريق رغم تدعيم الصفوف بألكسندر ‎نوبل القادم من شالكة ، تقديراً لدور نوير التاريخي مع منتخب بلاده وبايرن ميونيخ. الحارس ‎نوير مع الفريق رغم تدعيم الصفوف بألكسندر ‎نوبل القادم من شالكة ، تقديراً لدور نوير التاريخي مع منتخب بلاده وبايرن ميونيخ.

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