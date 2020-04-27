"الفيفا" يقترح 5 تغييرات في المباراة بسبب كورونا

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاثنين اقتراحا مؤقتا يتضمن، السماح للفرق بإجراء خمسة تغيرات خلال المباراة، بدلا من ثلاثة كما هو معتاد. ويرى "الفيفا" أن الفكرة تساعد في التعامل مع تكدس مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب فيروس مع تكدس مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب فيروس كورونا وأضاف الفيفا :أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات. يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات. وقال الفيفا: كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر إذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك.

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