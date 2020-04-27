اتحاد الكرة يقترح تقسيم تدريبات الفرق إلى ٤ دفعات

اقترح مسؤولو اتحاد الكرة، تقسيم تدريبات الفرق إلى ٤ دفعات منعا التجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأرسل اتحاد الكرة تصورًا كاملا لوزير الرياضة بشأن مواعيد مباريات الدوري وتفاصيل التدريبات تحسبا لعودة النشاط الكروي.

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