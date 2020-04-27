تقرر إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم "فورمولا" 1 والمقرر انطلاقه 28 يونيو المقبل في حلبة لو كاستوليه بسبب استمرار أزمة جائحة جائحة كورونا ولم ينطلق موسم فورمولا 1 حتى الآن مع إلغاء أو تأجيل تسعة سباقات، وأصبح السباق الفرنسي عاشر سباق يتأثر بالأزمة الصحية المستمرة على مستوى العالم. الفرنسي عاشر سباق يتأثر بالأزمة الصحية المستمرة على مستوى العالم. وقال إيريك بولييه الرئيس التنفيذي للسباق الفرنسي، في ظل تطور الأوضاع نتيجة تفشي فيروس كورونا، فإنه من غير الممكن إقامة الحدث الخاص بنا.

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