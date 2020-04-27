بايرن ميونخ الألماني يبحث عن نجم أوربي لضمه

اكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ أن ناديه يسعى لدعم صفوف فريقه بموهبة كبيرة من أوروبا، من خلال الإستعانة بنجم دولي لبايرن ميونخ. وكان يفترض أن يكون صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو هو النجم الدولي عندما أعير لبايرن ميونخ قادما من الألعاب البرازيلي كوتينيو هو النجم الدولي عندما أعير لبايرن ميونخ قادما من برشلونة في أغسطس. وخضع اللاعب كوتينيو لجراحة في الكاحل، لعدم وضوح الرؤية لاستئناف منافسات الدوري الألماني بسبب تفشي وباء فيروس وضوح الرؤية لاستئناف منافسات الدوري الألماني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وتنتهي فترة إعارة كوتينيو لبايرن يوم 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه من غير المرجح، وفقا لتصريحات حميديتش، أن بايرن ميونخ سيقوم بتفعيل خيار الشراء المقدر بـ120 مليون يورو.

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