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رونالدينو: اشتقت لحضن والدتي

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اكد النجم البرازيلي رونالدينو أنه سيتوجه إلى والدته في البرازيل لاحتضناها فور إطلاق سراحه  حيث  يخضع إلى إقامة جبرية حالياً في باراجواي مشيراً إلى أنه لم يتخيل أن يكون يوماً ما خلف القضبان.

وقال رونالدينيو "40 عاماً" لصحيفة "آي.بي.سي كولور" اليومية في

باراجواي: أول شيء سأفعله بعد نهاية هذا الكابوس أن أتوجه إلى والدتي ميغيلينا وأحضنها بقوة لقد اشتقت إليها جداً.

واعترف رونالدينو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين منتصف العقد الماضي أنه

لم يكن يتوقع هذا السيناريو لعدم معرفته بفكرة قضية جوازات السفر المزورة.

 وأضاف: لقد صعقت أنا وشقيقي عندما عرفنا أن تلك الوثائق لم تكن قانونية ونوينا التعاون مع القضاء بشكل كامل لتوضيح ذلك.

واعتقلت شرطة باراجواي بطل كأس العالم 2002 مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا في بداية  مارس الماضي بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.

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