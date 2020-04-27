سالم الدوسري: تلقيت عرضًا من الدوري الإنجليزي

أكد النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال، أنه تلقى عرضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي، كما تلقى العديد من العروض الاحترافية الأخرى خلال الفترة الأخيرة.
قال الدوسري، في تصريحاته بأحد البرامج التلفزيونية، إنه يتمنى الاحتراف الخارجي، مشيدًا بتجربته القصيرة مع فريق فياريال بالدوري الإسباني، مؤكدًا أنها كانت مفيدة لهبشكل كبير على المستوى الشخصي.
وأضاف: "في أوروبا معنى الاحتراف الحقيقي، وطورت عندي مهارة السرعة في رتم المباريات في فياريال، واكتسبت القدرة على الاندماج معهم، لأني في البداية كنت أجد صعوبة في التواصل".
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