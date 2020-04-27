رسميًا.. انطلاق سباقات فورمولا 1 في يوليو من دون جمهور

تستعد فورمولا 1 لإطلاق الجزء الأول من منافساتها بالموسم الجديد 2020 في يوليو وأغسطس ومطلع سبتمبر المقبل، حيث تقام المنافسات الأولى في النمسا بين 3 و5 يوليو، وسيستمر الموسم فيأوروبا وآسيا وأمريكا، وسيختتم في ديسمبر في أبوظبي باكتمال 15 لـ18 سباقاً.
من المقرر أن تنطلق السباقات الأولى من دون حضور جمهور، علىأمل أن يكون الجمهور جزءاً من الفعاليات مع استمرار الجدول الزمني.
وأكد منظمو فورمولا 1 أن الأولوية الأولى لا تزال لضمان "صحة وسلامة" كل الأشخاص المعنيين ومن الوارد تغيير كل الخطط الموضوعة بحسب تطورات الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا.
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