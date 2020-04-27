- 1/2
- 2/2
رفضت إدارة نادي صن داونز الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الأهلي للتعجيل بضم لاعب الوسط الأوروجوياني “جاستون سيرينو” خلال الميركاتو الصيفي.
واقترح الأهلي ادخال الجناح الدولي الأنجولي “جيرالدو” في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي يصل لنحو مليوني دولار، غير أن صن داونز رفض الفكرة وقرر التمسك بسيرينو للموسم المقبل، ليصرف مدير تعاقدات الأهلي “أمير توفيق” النظر عن الصفقة التي تدخل فيها أكثر من وسيط للمساعدة على اتمامها في ظل إصرار رمضان صبحي على استئناف مشواره الاحترافي.
ويُعامل سيرينو، صاحب الـ 29 عامًا، معاملة النجم الأول من قبل المدير الفني لصن داونز “بيتسو موسيماني”، ويشارك كأساسي منذ انضمامه من نادي بوليفار البوليفي عام 2018.
ولعب “لياندرو جاستون سيرينو رودريجيز” ما مجموعه 47 مباراة في الدوري الجنوب أفريقي على مدار عامين، وسجل 7 أهداف، وصنع العديد من الأهداف لزملائه في الفريق، حيث يُجيد في مركز الجناح المهاجم الأيمن والأيسر، ويمكنه كذلك لعب دور صانع الألعاب تحت رأسي الحربة وهو المركز الذي أبدع فيه أمام الأهلي بمباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بداية شهر مارس الماضي.
وكان جاستون سيرينو نجمًا فوق العادة مع نادي بوليفار البوليفي، حيث سجل 18 هدفًا في 41 مباراة بمسابقة الدوري عام 2017.
وطلب المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” من مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” التحضير للتعاقد مع جناح جديد، تحسبًا لرحيل رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، إذا ما انهارت مفاوضات أمير توفيق مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي لمد الإعارة أو بضم اللاعب بعقد دائم مقابل حوالي خمسة ملايين يورو.
محمود ماهر
صحفي وكاتب رياضي مصري. مؤسس موقع النسخة العربية لموقع Goal.com، محلل رياضي في قناة RT الروسية، وعضو فريق كُتاب موقع قناة "العربية"، ومراسل في كأس العالم للأندية 2013 و2014 وكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، ودوري أبطال أفريقيا 2012-2018.. للتواصل وللنشرات الإعلامية الرسمية [email protected]
كانت هذه تفاصيل خبر صن داونز يُجبر الأهلي على نسيان “سيرينو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.