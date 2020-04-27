صن داونز يُجبر الأهلي على نسيان “سيرينو”

رفضت إدارة نادي صن داونز الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الأهلي للتعجيل بضم لاعب الوسط الأوروجوياني “جاستون سيرينو” خلال الميركاتو الصيفي.

واقترح الأهلي ادخال الجناح الدولي الأنجولي “جيرالدو” في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي يصل لنحو مليوني دولار، غير أن صن داونز رفض الفكرة وقرر التمسك بسيرينو للموسم المقبل، ليصرف مدير تعاقدات الأهلي “أمير توفيق” النظر عن الصفقة التي تدخل فيها أكثر من وسيط للمساعدة على اتمامها في ظل إصرار رمضان صبحي على استئناف مشواره الاحترافي.

ويُعامل سيرينو، صاحب الـ 29 عامًا، معاملة النجم الأول من قبل المدير الفني لصن داونز “بيتسو موسيماني”، ويشارك كأساسي منذ انضمامه من نادي بوليفار البوليفي عام 2018.

ولعب “لياندرو جاستون سيرينو رودريجيز” ما مجموعه 47 مباراة في الدوري الجنوب أفريقي على مدار عامين، وسجل 7 أهداف، وصنع العديد من الأهداف لزملائه في الفريق، حيث يُجيد في مركز الجناح المهاجم الأيمن والأيسر، ويمكنه كذلك لعب دور صانع الألعاب تحت رأسي الحربة وهو المركز الذي أبدع فيه أمام الأهلي بمباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بداية شهر مارس الماضي.

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وكان جاستون سيرينو نجمًا فوق العادة مع نادي بوليفار البوليفي، حيث سجل 18 هدفًا في 41 مباراة بمسابقة الدوري عام 2017.

وطلب المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” من مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” التحضير للتعاقد مع جناح جديد، تحسبًا لرحيل رمضان صبحي إلى الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، إذا ما انهارت مفاوضات أمير توفيق مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي لمد الإعارة أو بضم اللاعب بعقد دائم مقابل حوالي خمسة ملايين يورو.