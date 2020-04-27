عرض سعودي يختبر رغبة الأهلي في عامر عامر

كشفت إدارة نادي الإنتاج الحربي عن تلقيها لعرض سعودي من أجل الحارس الأول للفريق “عامر عامر” الذي تألق بصورة ملحوظة خلال الموسم الجاري، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 16 لعبهم قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مصر وجميع أنحاء العالم.

ولم تكشف إدارة الإنتاج الحربي عن هوية الفريق السعودي الذي يود التعاقد مع عامر عامر، لكنها لا تبدو وسيلة للضغط على الأهلي لتقديم عرض رسمي للحارس، حيث سبق لأندية الدوري السعودي الحصول على حراس مرمى مصريين خلال الثلاث سنوات الماضية.

ولعب الحارس المخضرم “عصام الحضري” مع نادي التعاون السعودي خلال موسم 2018/2017 رغم تقدمه في السن، وقدم حارس الإسماعيلي “محمد عواد” مستوى مذهل عندما أعير لنادي الوحدة السعودي في موسم 2019/2018 قبل أن يلتحق بصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019.

وأقر مصدر مسؤول في نادي الإنتاج الحربي خلال حديثه مع صحيفة اليوم السابع بحقيقة العرض السعودي الذي تلقاه عامر عامر خلال فترة التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

وكان مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي “خالد مهدي” سبق له ورحب برحيل عامر عامر إلى الأهلي، حال وصل عرض رسمي لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويشترط الإنتاج الحربي على الفريق الراغب في شراء عقد عامر محمد عامر، إدراج بند يمكنه من الحصول على نسبة معينة من قيمة البيع في المستقبل.

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وسبق لإدارة الإنتاج الحربي تطبيق هذا الشرط في عقد المهاجم “عمر السعيد” عن انضمامه لصفوف الزمالك، وكذا محمود حمادة عندما انتقل إلى بيراميدز.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية -إذا ما واصل الاتحاد المصري اعتماد المركز الرابع كمركز مؤهل إلى البطولات القارية-.

من هو عامر عامر؟

عامر عامر الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 33 يوم 14 أبريل الماضي، بدأ مسيرته مع إنبي عام 2007، وظل بين صفوفه حتى إلتحق بنادي الجونة في صيف 2012.

لكن مواهبه لم تتفجر سوى رفقة الإنتاج الحربي الذي يشارك معه كأساسي منذ عام 2016 حتى الآن.

ووصلت عدد مشاركات عامر عامر في الدوري المصري لـ 188 مباراة، بواقع 18 مباراة مع إنبي، و63 مع الجونة و107 مع الإنتاج الحربي.