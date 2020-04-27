رياضة | كارتيرون يبقي على جنش وجبل ويفتح الرحيل أمام عواد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يبقي على جنش وجبل ويفتح الرحيل أمام عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اتصالات في الساعات الأخيرة بين جهاز الكرة في نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لتحديد اسم الحارس الذي يفضل ابعاده من القائمة الآن، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم الجديد.

وقد استقر كارتيرون على رحيل محمد عواد خلال الموسم الجديد، لتجنب حدوث أي أزمات على دكة البدلاء، في الوقت ذاته تمسك كارتيرون باستمرار محمود جنش، بجانب محمد أبو جبل، ومحمد صبحي.

وتحاول إدارة الزمالك جاهدة إقناع محمد عواد بخطوة الرحيل على سبيل الإعارة، للحصول على أكبر نسبة من المشاركة في المباريات.