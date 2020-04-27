رياضة | الأهلي يحدد مبلغًا خرافيًا لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مبلغًا خرافيًا لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الإعلامي سيف زاهر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب إدارة النادي الأحمر بشكل رسمي استمرار رمضان صبحي مع الفريق عقب نهاية فترة إعارته.

وقال سيف زاهر أثناء تقديمه لبرنامجه الإذاعي:"فايلر مصمم على بقاء رمضان صبحي بالأهلي فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق".

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واختتم زاهر تصريحاته قائلاً:"هناك اتجاه في الأهلي لرصد 6 ملايين دولار من أجل حسم الصفقة من خلال 3 أقساط".

وكشفت التقارير الصحفية أن عقد رمضان صبحي ينتهي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي باعتباره معارا لمدة موسم من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن رمضان صبحي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم الكرة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص في الوقت الحالي وذلك بسبب المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى يقدمها مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.