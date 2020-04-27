رياضة | جاتوزو يقترب من التجديد لـ نابولي لموسم إضافي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جاتوزو يقترب من التجديد لـ نابولي لموسم إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، يقترب من تجديد عقده مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتولى جاتوزو تدريب نادي نابولي في ديسمبر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة المدرب السابق للفريق كارلو أنشيلوتي بسبب سوء النتائج، إضافة إلى أن إدارة نابولي تخطط لتجديد عقده لمدة موسم ونصف، نظرًا للثقة في إمكانياته التدريبية.

Advertisements

وكان جينارو جاتوزو اتفق مع نابولي على تجديد عقده، بعد الجلسة الذي انعقدت مع المدير الرياضي للنادي قبل بداية فترة الحظر الصحي فى إيطاليا، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قرر مسؤولو فريق نابولي، بالاتفاق مع جينارو جاتوزو، حذف قيمة الشرط الجزائي في العقد بين الطرفين، والذي ينتهي بالنسبة لجاتوزو في نهاية شهر أبريل الجاري، أما بالنسبة لنابولي ينتهي بند الشرط الجزائي مع نهاية العقد الحالي لجاتوزو في شهر يونيو المقبل.

وهذا الأمر الذى يمنح كلا الطرفين ميزة إضافية في عقده خلال الفترة المقبلة في حال رغب أحدهما في إنهاء التعاقد.