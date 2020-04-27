رياضة | الأهلي يوافق على بيع "مارسيلو" للصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على بيع "مارسيلو" للصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعض التقارير الصحفية التونسية، أن نادي الصفاقسي التونسي تمكن من الحصول على موافقة النادي الأهلي لشراء لاعبه حسين السيد، الظهير الأيسر بالفريق، بشكل نهائي بداية من الموسم الجديد.

ورحل حسين السيد من الأهلي إلى الصفاقسي في الميركاتو الشتوي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادي الاتفاق السعودي.

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وكشفت التقارير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، كان راغبًا في بيع "مارسيلو"، نظرًا لوجود 3 لاعبين يشغلون نفس مركزه من بينهم على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد".

وكان مسئولو النادي الأهلي قد أعلنوا ترحيبهم بانتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، لنادي الصفاقسي التونسي نهائيا،ً أو تجديد الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الفنية.