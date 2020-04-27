رياضة | تصور مبدأي لعودة الدوري المصري في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصور مبدأي لعودة الدوري المصري في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التصور المبدأي بعودة الدوري الممتاز لوزارة الرياضة، بعد أن توقفت الأنشطة الرياضية جراء انتشار جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد في مصر والعالم.

وتضمن الاقتراح استئناف مسابقة الدوري منتصف شهر يوليو المقبل، وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه، وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات في أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة، ومرفق بتصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات، مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم في ظل الأزمة الراهنة، وتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدوري في أي وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.