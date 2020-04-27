رياضة | مدافع ريال مدريد يرفض الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد يرفض الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد الإسباني فكرة مغادرة الفريق بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله عن الفريق.

وكتب ناتشو، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أمر مهم أن نتمكن من اللعب مرة أخرى، كرة القدم مهمة في هذا البلد وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون، وفي النهاية كرة القدم هي وظيفتنا، سنعود للعبها ما لم يحدث شيء غريب، الأمور تتغير كثيرًا في هذه الأيام".

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وأضاف: "فى كرة القدم لا تعرف ما سيحدث فلدى عامان في عقدي مع الريال، وأريد إنهاء مسيرتي هنا لأنه النادي الذي قضيت فيه حياتي".

وتابع: "كل صيف تخرج الأخبار التي تشير لرحيلي ولا أعرف ما سيحدث ففي كل صيف أتحدث لمدربي وأحترم قراره وقرار النادي.. لا أعرف ما إذا كنت سألعب لقادش في المستقبل، الناس هناك يفهمونني بشكل مثالي".