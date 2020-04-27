رياضة | "كرافيتس" من رولان غاروس إلى عامل تكديس رفوف بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "كرافيتس" من رولان غاروس إلى عامل تكديس رفوف بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الألماني كيفن كرافيتس عامل تكديس رفوف في أحد المتاجر المحلية، وذلك بعد عام على تتويجه بلقب فئة زوجي الرجال في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك من أجل تقديم يد العون في زمن فيروس كورونا المستجد.

وكشف الألماني الذي فاز بلقب الزوجي في رولان غاروس عام 2019 بصحبة مواطنه أندرياس مايس، لأحد المجلات الألمانية، أنه يعمل منذ بضعة أسابيع في سوبرماركت حسومات مقابل 450 يورو.

وأشار كرافيتس، والمصنف 13 عالميًا في فئة الزوجي، إلى أنه كمحترف لديه تصريح خاص لكي يتدرب ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا في قاعة مخصصة لكرة المضرب، وعندما لا يكون في التمارين، يقضي وقته في تكديس الرفوف.

وكسائر الرياضات الأخرى حول العالم، تأثر موسم كرة المضرب بتفشي جائحة كورونا، وتم تأجيل بطولة رولان غاروس من مايو إلى سبتمبر المقبلين.

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وقال كرافيتس،"أقوم بفرز الرفوف والتأكد من تخزين النقانق والجبن بشكل جيد وفرز الصناديق الفارغة"، مضيفا "الأسبوع الماضي، توليت مهام الخدمة الأمنية عند المدخل، وقمت بتعقيم عربات التسوق".

وأعرب كرافيتس عن امتنانه لتمكنه من تحويل هوايته إلى وظيفة، في إشارة إلى (التنس)، التي وضعته هو وشريكه مايس على خارطة اللعبة العام الماضي، إذ أتبعا تتويجهما في رولان غاروس بالوصول إلى نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وأقر كرافيتس أنه قبل نجاح العام الماضي، كافح من أجل تغطية نفقاته، إذ أن العائد لم يكن يغطي نفقات السفر والمدرب والإقامة، لذا ساند النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي دعا مؤخرا لإنشاء صندوق من أجل مساعدة المحترفين ذوي التصنيف المتدني والذين يكافحون ماليًا في ظل توقف المنافسات.

وأضاف :"أن ذلك يمكن بالتأكيد أن يساعد بعض اللاعبين على الاستمرار، لكن بشكل عام سيكون من الرائع لو استطعنا، بغض النظر عن كورونا، أن نكسب عيش كريم من هذه الرياضة حتى للذين هم خارج تصنيف المائة الأوائل في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب".