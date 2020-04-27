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الامارات | نادٍ خليجي يستحوذ على قلب العراقي "ميمي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ خليجي يستحوذ على قلب العراقي "ميمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أبريل 2020

كشفت صحيفة "سبورت" أن لاعب بورتيمونينسي البرتغالي، والمنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ "ميمي"، أبدى رغبته في اللعب في صفوف الهلال في يوم ما.

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ونقلت الصحيفة عن اللاعب العراقي الذي ظهر في بث مباشر على حسابه في (انستغرام) قائلاً: "أشجع الهلال وأتمنى لهم التوفيق.. سبب حبي له هو إني أشاهد بعض المباريات لهم وأشعر أنهم فريق أوروبي".
وأضاف: "ليست لدي أي مشكلة إذا تلقيت عرضًّا من الهلال لأني سأوافق لو كان العرض مناسبًّا لي. يعجبني في الهلال بافيتيمبي غوميز لأنه دائمًّا ما يسجل أهدافًّا".
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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