الامارات | نادٍ خليجي يستحوذ على قلب العراقي "ميمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ خليجي يستحوذ على قلب العراقي "ميمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أبريل 2020

كشفت صحيفة "سبورت" السعودية أن لاعب بورتيمونينسي البرتغالي، والمنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ "ميمي"، أبدى رغبته في اللعب في صفوف الهلال في يوم ما.

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن اللاعب العراقي الذي ظهر في بث مباشر على حسابه في (انستغرام) قائلاً: "أشجع الهلال وأتمنى لهم التوفيق.. سبب حبي له هو إني أشاهد بعض المباريات لهم وأشعر أنهم فريق أوروبي".

وأضاف: "ليست لدي أي مشكلة إذا تلقيت عرضًّا من الهلال لأني سأوافق لو كان العرض مناسبًّا لي. يعجبني في الهلال بافيتيمبي غوميز لأنه دائمًّا ما يسجل أهدافًّا".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news