الامارات | رئيس لاتسيو يقترح حسم لقب الدوري الإيطالي بـ "مباراة واحدة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لاتسيو يقترح حسم لقب الدوري الإيطالي بـ "مباراة واحدة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن ئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، اقترح إنهاء الجدل حول هوية بطل الموسم الحالي من "الكالتشيو"، بإقامة مباراة واحدة بين يوفنتوس "المتصدر" ولاتسيو "الوصيف".
وقال لوتيتو للصحيفة الإيطالية: "لاتسيو: "هو (لاتسيو) الأكثر تضررا من توقف الموسم، والأجدر بالمنافسة على اللقب أمام فريق يوفنتوس"، مؤكدا أنه "لا معنى لإشراك فريق إنتر ميلان، المتأخر بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، أو أتالانتا، البعيد بـ14 نقطة، في مسألة حسم لقب الدوري".
ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، لاتسيو، قبل 12 جولة من ختام الدوري.
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