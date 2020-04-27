شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يكشف عن أفضل لاعب في التاريخ: موهبته تفوق «ميسي» و«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أن لاعب واحد يتفوق على كل من النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من ناحية المهارة والقدرات.

وقال «مورينيو»، في حوار مع «لايف سكور» عن اللاعب الأفضل في التاريخ: «بالنسبة لي، هو رونالدو البرازيلي، لقد بقى كريستيانو وليو ميسي على القمة لمدة 15 عامًا ولكن إذا تحدثنا بشكل محدد عن المهارة والقدرة، فلا أحد يتفوق على البرازيلي».

وأضاف البرتغالي، والذي اجتمع مع رونالدو نازاريو أثناء عمله في مترجمًا للسير بوبي روبسون مدرب برشلونة الأسبق: «حين كان في برشلونة مع السير بوبي روبسون أدركت أنه أفضل لاعب رأيته في حياتي».

وأوضح المدرب الفائز بدوري الأبطال مرتين أن «الإصابات قتلت مسيرة رونالدو والتي كانت يمكن أن تكون أكثر روعة، ولكن المهارة التي حظى بها هذا الفتى في عمر الـ 19 كانت شيئًا رائعًا، إذا تحدثنا بشكل خاص عن الموهبة فلا يتفوق عليه أحد».