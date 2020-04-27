مارادونا: نعيش وضعًا غريبًا..ورونالدينيو ليس مجرمًا

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دييجو أرماندو مارادونا، الأسطورة الأرجنتينية السابق والمدرب الحالى لخيمناسيا لا بلاتا، بأنه يحافظ على علاقة «رائعة» مع جماهير النادى، التى أكد أنها تذكره بـ«شغف وإخلاص» مشجعى نابولى.

وفيما يتعلق بالوضع الحالى الناجم عن العزلة الإجبارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من تعليق أنشطة كرة القدم، قال مارادونا: «إنه وضع غريب علينا أن نعيشه، بالطبع أنا أتشوق للعودة إلى المدينة الرياضية للعمل مع لاعبى فريقى، رائحة العشب فريدة من نوعها».

وأكد بطل العالم مع الأرجنتين فى عام 1986 «لن يكون الاقتصاد كما هو بعد كل هذا الوضع، وسيتعين على القادة العمل بجد للتغلب على هذا. ولحسن الحظ لدينا قادة عظماء فى اتحاد كرة القدم الأرجنتينى (AFA) ليس لدى شك فى أنهم سيأخذون أفضل قرارات».

كما دافع مارادونا عن اللاعب البرازيلى السابق رونالدينيو، الذى يخضع حاليا للإقامة الجبرية فى أسونسيون لدخوله باراجواى بجواز سفر مزيف، وأكد «إنه ليس مجرما، ذهب للعمل فحسب، ذنبه على ما يبدو أنه رمز، هو صديقى وأحبه حتى الموت». وأخيرا، أضاف أنه على اتصال عبر تطبيق (واتساب) مع لاعبيه وبقية أعضاء الجهاز الفنى للإشراف على التدريبات فى الحجر الصحى.

