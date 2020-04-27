شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف موعد عودة الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «تايمز» الإنجليزية أن رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، قررت استئناف منافسات المسابقة فى الثامن من شهر يونيو المقبل، على أن تنتهى فى السابع والعشرين من شهر يوليو، إذا تمت تهيئة جميع الأوضاع لذلك، دون حضور جماهيرى، بعد محادثات مع مسؤولى اتحادات رياضية أخرى، وكذلك مع الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ما يقرب من 400 شخص سيتواجدون فى الملاعب خلال المباريات، مع ضرورة إجرائهم اختبارات فيروس كورونا، بنتيجة سلبية.

وكانت منافسات كرة القدم قد توقفت بالأراضى البريطانية فى النصف الأول من شهر مارس الماضى، عقب تفشى فيروس «كوفيد-19» المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد.

وتتبقى 92 مباراة فى موسم 2019/2020 بالدورى الإنجليزى الممتاز، تمثل منافسات 9 جولات متبقية، بالإضافة إلى مواجهتين مؤجلتين.

فى نفس السياق، حذرت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية من استئناف منافسات كرة القدم، قبل وضع جميع الترتيبات اللازمة بشأن الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا. وقالت رابطة اللاعبين المحترفين فى بيان أصدرته: «من الواضح أنه قبل أى استئناف لنشاط كرة القدم، يجب وضع ترتيبات مناسبة لاختبارات للمشاركين، وهذا أمر محورى فى خطتنا الحالية، كما هو الحال بالنسبة للتأكد من عدم وجود أى تأثيرات سلبية على البلاد.»

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كانت تقارير بريطانية أكدت أن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية والاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يخططون لاستئناف نشاط الدورى الإنجليزى الممتاز دون حضور جماهيرى، خلال شهر يونيو المقبل.

فى السياق ذاته، أعلن نادى أرسنال الإنجليزى عودة لاعبيه إلى ممارسة بعض التدريبات البدنية الخفيفة، فى مقر تدريبات نادى العاصمة الإنجليزية «لندن كونلى» خلال الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم النادى، فى تصريحات نقلتها شبكة بى بى سى: «سيتم فتح مقر لندن كونلى أمام اللاعبين، لكن تبعًا لقواعد معينة، ومع اتباع التعليمات التى تقضى بمسافات آمنة خلال التواصل».

وأكمل: «لا تزال جميع منشآت لندن كونلى مغلقة، سيسافر اللاعبون بمفردهم، ويقومون بتدريبات فردية، ثم يعودون إلى منازلهم».

وتأتى تلك الخطوة بعد محادثات بين إدارة أرسنال ولاعبى النادى، بعدما خالف الرباعى أليكساندر لاكازيت، ديفيد لويز، نيكولا بيبى وجرانيت تشاكا قواعد العزل المتبعة.