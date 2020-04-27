شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعاني لتمويل صفقة «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه نادي برشلونة الإسباني ضربة اقتصادية قوية في أعقاب أزمة انتشار وباء كورونا قد تتحول إلى عقبة في طريق النادي لإتمام الصفقة المنتظرة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني يبلغ 120 مليون دولار ويجب دفعه بالكامل على دفعة واحدة، إلا أن الفريق الكتلوني يعاني لتوفير هذا المبلغ في ظل التبعات الاقتصادية السلبية المنعكسة على الفريق بسبب أزمة كورونا.

وبدلًا من تقديم المبلغ المالي الكبير، يسعى برشلونة لإدراج لاعبين من فريقه ضمن الصفقة مع تقديم مبلغ مالي إضافي من أجل إقناع إنتر بالتخلي عن خدمات مهاجمه.

وتحظى صفقة «لاوتارو» بالأولوية القصوى لدى إدارة البلوجرانا خلال الصيف القادم، كما أكدت العديد من التقارير، من أجل تجهيزه كبديل للنجم الأوروجواني للنادي الكتلوني لويس سواريز، الذي بلغ من العمر 33 عامًا.