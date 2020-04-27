رابطة المحترفين الإماراتية تدرس عودة دوري الخليج العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

درس رابطة المحترفين الإماراتية، عودة منافسات دوري الخليج العربي، بعد إجازة عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة في مارس (آذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ذكرت صحيفة البيان، أن الرابطة تسعى لحسم مصير المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار باستئناف النشاط الكروي بعد التشاور مع الجهات المختصة، وذلك لتتمكن الأندية من تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الجولات 7 المتبقية من المسابقة ربما تستكمل في منتصف أغسطس (آب)، وتستمر طوال شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك لحسم مصير بطل المسابقة، والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وتابعت: "الرابطة تسعى كذلك لتحديد موعد الموسم المقبل من المسابقة، على أن ينطلق خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.