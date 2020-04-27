كشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع دي ليخت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

كشف الصحافي الموثوق نيكولو شيرا، حقيقة اتصالات برشلونة مع مدافع يوفنتوس، ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي المقبل. زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المدافع الهولندي يتابع المفاوضات التي تجري بين البارسا واليوفي مؤخراً لانتقاله المحتمل لـ"البلوغرانا". كما أوضحت الصحيفة أن دي ليخت لديه الكثير من الخيارات للعب في ملعب كامب نو في الموسم المقبل، بعد أن رفض عرض الانضمام في الصيف الماضي. وقال الصحافي نيكولو شيرا: "ليس هناك محادثات بين وكيل الأعمال مينو رايولا، ونادي برشلونة، حول ماتياس دي ليخت، علاوة على ذلك ليس لدى يوفنتوس أي نية لبيع اللاعب الهولندي". يذكر أن دي ليخت 20 عاماً، وقع لصالح يوفنتوس في صفقة قدرت بقيمة 85.5 مليون يورو في الصيف الماضي، لعب 27 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين.

