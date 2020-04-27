شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. أشرف صبحى: بحب السي فود وأفضل أعمله بنفسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى أنه يفضل السي فود دائما على مائدة الإفطار ليس هذا فحسب ولكنه يحب طهيه أيضا بنفسه وعن طقوس رمضان قال وزير الرياضة فى تصريحات إذاعية إنه كان يحب منطقة شبرا التى ولد وترعرع فيها و "اللعب فى الشارع " دائما قبل الإفطار مؤكدا أن الأجواء الرمضانية فى شبرا مختلفة كثير عن العديد من المناطق فى القاهرة.

واستطرد أنه مارس رياضة الكاراتية فى الأهلى والزمالك وكان الكابتن زكريا عبدالعزيز مدربه في الأهلى وكابتن عاطف أباظة فى الزمالك وأشار إلى أنه ترأس جهاز الكاراتية فى نادي الزمالك فيما بعد ، وحقق بطولة الجمهورية فى اللعبة .

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